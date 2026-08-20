Pangal Andrade y Melina Noto comparten orgullosos los primeros pasos de su hija Alanna: "Está tan grande"

20 ag. 2026 - 15:15 hrs.

La vida de Pangal Andrade y Melina Noto dio un gran giro con la llegada de Alanna, quien nació en octubre del año pasado.

Precisamente, han pasado 10 meses desde su nacimiento y Alanna ya sorprende a sus padres con sus primeros pasos, situación que quedó registrada en un video.

La historia fue subida por sus padres a redes sociales, quienes demostraron con orgullo los pasos de su hija, demostrando que su crianza va por buen camino.

Los primeros pasos de Alanna Andrade

En concreto, en el video que subieron a redes sociales se puede ver a Alanna siendo sujetada por su madre, mientras que su padre la llama desde el otro extremo del salón.

Por lo mismo, Melina la deja ir y la pequeña, con pasos un poco errantes, pero firmes, logra llegar hasta los brazos de Pangal, quien celebra los nuevos logros de su hija.

"Está tan grande", comentó Pangal, mientras que los usuarios se emocionaban por este video de su bebé avanzando.

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