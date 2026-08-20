"Hay que ser demasiado imbécil...": Gala Caldirola comparte directa frase luego de su quiebre con Luis Jiménez

20 ag. 2026 - 12:15 hrs.

La infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola es el tema que se robó la agenda de la farándula nacional, y es que la pareja parecía estar de lo mejor en Qatar, pero el destino tenía preparada una sorpresa.

Precisamente, la modelo española utilizó sus redes sociales para dejar una publicación en la que confirmaba la infidelidad de Jiménez con su expareja Coté López, lo que causó que Caldirola regresara de inmediato a Chile.

Por lo mismo, las redes sociales han sido el principal canal de las indirectas que ha enviado Gala Caldirola a Luis Jiménez.

La directa frase de Gala Caldirola

Después de su publicación, que en cosa de minutos acumuló miles de likes y apoyo transversal, la modelo española subió a sus historias de Instagram una frase que, por lo general, es asociada al escritor uruguayo Mario Benedetti.

"Hay que ser demasiado imbécil para destruir a la única persona que se atrevió a querer tu desastre", expresó con una publicación que reposteó.

Instagram

La frase sería una alusión a la situación que está viviendo con Luis Jiménez, con quien tenía planeada una nueva vida en Catar, pero esto quedó en nada tras la infidelidad del exfutbolista.

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