"De la que te salvaste": Usuarias recuerdan a Disley Ramos por infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola

20 ag. 2026 - 12:50 hrs.

A mediados de 2023, Luis Jiménez y Coté López dieron por finalizado su matrimonio y tomaron caminos separados, siendo el exfutbolista quien inició una relación con Disley Ramos.

Esta relación estuvo marcada por iniciar en un programa de televisión, siendo descrita como tormentosa e intensa, hecho por el que muchas se fueron contra la influencer, llenándola de improperios por estar con la expareja de Coté López.

Dicho vínculo llegó a su final y Disley conoció a Claudio Valdivia, con quien se encuentra de vacaciones en República Dominicana.

Usuarias recuerdan a Disley Ramos

Precisamente, tras conocerse la infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola, muchas usuarias llegaron hasta el Instagram de Disley Ramos y dejaron más de un comentario por la situación.

"De la que te salvaste, niña"; "Disley nunca fue la del problema"; "La media salvada, Disley, por el pastel de Jiménez"; "El que ríe último, ríe mejor, bb!! La que se lo queda, pierde"; y "El tiempo dará la razón... eso decía siempre mi mamita", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Cabe destacar que, de momento, Disley no se ha referido a la situación que vive su expareja y, por el contrario, prefiere disfrutar de sus vacaciones con Claudio Valdivia.

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