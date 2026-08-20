Kel Calderón comparte buena noticia tras preocupante lesión: "Oficialmente pegado"

20 ag. 2026 - 13:45 hrs.

La semana pasada, Kel Calderón anunció que durante un tiempo se alejaría lo más posible de sus redes sociales para vivir "en primera persona" y liberarse de la presión de tener que registrar y publicar cada experiencia.

Y aunque la influencer disminuyó su actividad en Instagram, se tomó un tiempo para compartir con sus seguidores una buena noticia.

La buena noticia de Kel Calderón

Hace poco menos de un mes, Kel preocupó a sus fans cuando publicó una imagen desde una famosa clínica de Santiago. En ese momento dijo que fue a revisar la evolución del dedo índice de una de sus manos, al que protegía con un inmovilizador.

"Intento número 3 para ver si este huesito ya pegó", fue lo único que dijo entonces, sin explicar qué le había ocurrido.

Este jueves, la hija de Raquel Argandoña volvió a referirse al tema, al compartir en sus historias la radiografía del hueso en cuestión. "Dedo índice oficialmente pegado", escribió sobre la imagen.

En los últimos meses, la abogada y modelo intensificó sus prácticas de equitación y durante algunas de ellas sufrió caídas. Sin embargo, no dejó claro si la fractura fue consecuencia de uno de esos accidentes, pero incluyó un emoji de un caballo en su mensaje.

Instagram @k3lcalderon

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