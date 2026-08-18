La situación que tiene desesperada a Maura Rivera desde hace días: "Es desagradable y me inhabilita"

18 ag. 2026 - 14:40 hrs.

Maura Rivera suele pedir recomendaciones o consejos a sus seguidores y seguidoras a través de redes sociales cuando siente que no da más con algo en particular.

En este caso, la bailarina apareció en sus historias de Instagram para mencionar que desde hace algunos días estaba con bastante dolor de cabeza, pero lo ignoró y se fue a dormir.

Y es que Rivera suele dormir para superar estas dolencias. Sin embargo, el dolor no pasó de la forma habitual, por lo que pidió ayuda en redes sociales.

Maura Rivera pide ayuda

"Ojalá datos caseros", pidió a sus seguidoras, y agregó que "a mí no me duele generalmente la cabeza, pero cuando me duele, me duele, y es desagradable, y me inhabilita".

Enseguida, aclaró que puede ser "deshidratación; veo que tengo la boca súper partida, y nada, eso, así que perdona el exceso de filtro, pero de verdad que a veces muy necesario".

Todo sobre Maura Rivera