Paula Pavic anuncia que aclarará las "mentiras" tras detención de Camilo Huerta: "Tanta gente especula cosas"

18 ag. 2026 - 14:00 hrs.

Paula Pavic rompió el silencio en sus redes sociales posteando un video después de toda la polémica que surge entre su actual pareja, Camilo Huerta, quien volvió a Chile para enfrentar a la justicia.

Precisamente, la semana pasada se destapó la "Operación Ámsterdam", en la que se desarticuló una banda criminal dedicada al tráfico de drogas a través de una fachada legal como lo son los dispensarios.

Huerta, quien tenía uno de estos dispensarios a su nombre, quedó involucrado en la investigación y regresó a Chile desde Estados Unidos para responder a la justicia por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.



Paula Pavic rompe el silencio

En este video de Instagram, Pavic dijo "me acabo de acostar, estoy revisando mis mensajes y no puedo creer cómo tanta gente especula cosas, tanta gente repite mentiras y da por hecho cosas que no son verdad".

"Me han escrito un montón de personas preguntándome si estoy en Chile. No estoy en Chile, estoy en Sarasota. No entiendo por qué me están preguntando todo eso. Mañana (miércoles) ya me voy a poner más al día", expresó.



Asimismo, declaró que quizás hacía un live para "aclarar mentiras que se dicen en programas o en lugares sobre mí. Me encanta aclarar de primera fuente cosas que se dicen o que empiezan a hablar sobre mentiras, cómo se replican mentiras".

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