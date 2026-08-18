Carla Jara sorprende con renovado cambio de look y seguidores la elogian: "Siempre tan hermosa, pareces de 20"

18 ag. 2026 - 15:20 hrs.

No es novedad que el look de Carla Jara sea noticia, y es que por lo general los usuarios siempre destacan que la exchica Mekano representa mucho menos de lo que tiene.

Y es ella quien también abraza esta afirmación con distintos comentarios y pasadas por la peluquería, donde queda mucho más joven, demostrando que el tiempo definitivamente no pasa por ella.

Por lo mismo, la última publicación que compartió a través de redes sociales dejó a más de uno impactado, ya que Carla pareció volver a sus tiempos de Mekano.

El nuevo cambio de look de Carla Jara

"En agosto, siempre hay cambios, se vienen mis 42 y hay que esperarlos con todo", escribió en la descripción, y de inmediato dejó ver tres fotografías donde se ve su retoque de look.

Precisamente, Carla se repasó su tono rubio y lo dejó aún más claro, iluminando mucho más sus facciones y resaltando sus ojos claros, dando una apariencia mucho más joven.

"Carlita, siempre tan hermosa, pareces de 20; el rubio te queda perfecto"; "Regia como siempre"; "Te queda muy bien ese tono, regia, regia"; y "A esta mujer no le pasan los años", fueron algunos de los comentarios recibidos.

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