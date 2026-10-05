Con tiernas postales en blanco y negro: Carolina Mestrovic anuncia el nacimiento de su hija Emma

05 oct. 2026 - 12:30 hrs.

Con un par de tiernas postales, Carolina Mestrovic y su esposo Jonathan Freudman anunciaron el nacimiento de su hija Emma.

Al finales del pasado mes de agosto los actores celebraron el baby shower de la niña y revelaron su nombre. Es la segunda hija de la artista nacional, y la primera en común con el actor venezolano.

Postales de la hija de Caro Mestrovic

La noche del domingo Caro Mestrovic publicó dos fotografías en blanco y negro de su bebita, una donde sostiene una de sus manos, y en otra sus piecitos.

Instagram @caromestrovic

"Gracias, Dios, por este regalo tan hermoso. Te amo con toda mi alma, mi pequeña Emma", escribió en la publicación junto a un corazón blanco y la fecha de nacimiento de la pequeña, 17 de septiembre de 2026.

Los seguidores de la pareja de actores expresaron su alegría en la publicación, con mensajes como: "Felicidades para esta bella familia"; "Bien patriota la bebé, aseguró celebración 3 días seguidos"; "¡Felicidades, Carito! Dios la cuide siempre, felicidades también al papá y a Juli por convertise en hermana mayor".

Mestrovic además es mamá de Julieta, de 15 años, fruto de su antigua relación con el presentador Mario Velasco.

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