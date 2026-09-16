A días del nacimiento de Emma: Caro Mestrovic y Jonathan Freudman protagonizan tierna sesión fotográfica

16 sept. 2026 - 12:30 hrs.

Cuando Carolina Mestrovic y su esposo Jonathan Freudman anunciaron en abril que estaban esperando un bebé, adelantaron que el nacimiento sería en septiembre.

Y ahora que están en los últimos días de la dulce espera de su pequeña Emma, protagonizan una íntima sesión de fotografías donde se aprecia cómo ha crecido la panza de la actriz.

Las fotos de embarazada de Caro Mestrovic

En las fotos artísticas publicadas en Instagram, Caro Mestrovic luce un conjunto bohemio blanco que dejó al descubierto su guatita. Arriba llevó un crop top con escote en V, volantes y detalles de encaje, que combinó con una falda larga y fluida de tiro bajo.

Instagram @caromestrovic

Por su parte, el actor venezolano vistió una camisa de manga corta en color beige y pantalones largos en un tono ligeramente más oscuro.

En una de las postales Freudman posa su mano en el abdomen de su esposa, mientras la mira con ternura. En otra, ella sostiene su panza entre sus manos.

Los seguidores de la pareja dejaron mensajes de felicitaciones por la pronta llegada de su bebita, la segunda hija de la actriz y primera junto a su marido. Mestrovic es mamá de Julieta, de 15 años, fruto de su antigua relación con el locutor Mario Velsco.

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