"No podemos esperar a que llegue": Carolina Mestrovic anuncia que será madre otra vez con tierna fotografía

17 abr. 2026 - 11:30 hrs.

Carolina Mestrovic anunció la noche de este jueves que está embarazada de su esposo, el actor venezolano Jonathan Freudman, lo que da el puntapié inicial a una nueva etapa en su vida familiar.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores y seguidoras de la pareja, quienes actualmente residen en Estados Unidos, donde llevan bastantes años formando familia, siendo este el paso que muchos esperaban de ambos.

Cabe destacar que Freudman y Carolina se conocieron durante la grabación de "Club 57", una serie juvenil de Nickelodeon en 2018 y al año siguiente contrajeron matrimonio, fecha que Mestrovic jamás deja pasar y siempre celebra.

Carolina Mestrovic será madre

"¡No podemos esperar a que llegue septiembre para conocerte! ¡Te amamos!", escribió Carolina en una publicación compartida con Jonathan.

Precisamente, en esta imagen se puede ver a los dos "tortolitos" mirándose a los ojos y sosteniendo un cartel que dice "baby coming soon", dando aviso de que pronto llegará un bebé a sus vidas.

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Es importante mencionar que Carolina ya es madre de Julieta, adolescente que nació fruto de su relación con Mario Velasco, y con quien tiene una relación muy cordial, siendo respetuosos con sus tiempos y manteniendo desde hace años un estrecho lazo por el bienestar de la joven.

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