"No podemos esperar a que llegue": Carolina Mestrovic anuncia que será madre otra vez con tierna fotografía
Carolina Mestrovic anunció la noche de este jueves que está embarazada de su esposo, el actor venezolano Jonathan Freudman, lo que da el puntapié inicial a una nueva etapa en su vida familiar.
La noticia tomó por sorpresa a los seguidores y seguidoras de la pareja, quienes actualmente residen en Estados Unidos, donde llevan bastantes años formando familia, siendo este el paso que muchos esperaban de ambos.
Cabe destacar que Freudman y Carolina se conocieron durante la grabación de "Club 57", una serie juvenil de Nickelodeon en 2018 y al año siguiente contrajeron matrimonio, fecha que Mestrovic jamás deja pasar y siempre celebra.
Carolina Mestrovic será madre
"¡No podemos esperar a que llegue septiembre para conocerte! ¡Te amamos!", escribió Carolina en una publicación compartida con Jonathan.
Precisamente, en esta imagen se puede ver a los dos "tortolitos" mirándose a los ojos y sosteniendo un cartel que dice "baby coming soon", dando aviso de que pronto llegará un bebé a sus vidas.
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Es importante mencionar que Carolina ya es madre de Julieta, adolescente que nació fruto de su relación con Mario Velasco, y con quien tiene una relación muy cordial, siendo respetuosos con sus tiempos y manteniendo desde hace años un estrecho lazo por el bienestar de la joven.
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