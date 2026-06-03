Caro Mestrovic y su esposo Jonathan Freudman celebran aniversario con románticos mensajes: "Te amo infinito"

03 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Carolina Mestrovic y su esposo Jonathan Freudman intercambiaron románticos mensajes al cumplir un nuevo aniversario juntos.

Los actores se casaron en 2019, tras conocerse durante las grabaciones del programa "Club 57" en la televisión hispana estadounidense el año anterior.

Hoy están en la espera de su primer bebé juntos, aunque la artista ya es mamá de Julieta, de 14 años, fruto de su antigua relación con el animador Mario Velasco.

El aniversario de Carolina Mestrovic y su esposo

"¡Qué bonita la vida al lado tuyo, mi amor! Gracias por cada momento de esta historia juntos. Y gracias a Dios por seguir iluminando nuestro camino. ¡Te amo infinito! ¡Feliz Aniversario!", escribió Caro Mestrovic en Instagram junto a un par de fotografías en las que posa abrazada estrechamente a su marido.

El actor venezolano también publicó en la red social tiernas palabras a la actriz y cantante, a quien agradeció especialmente por gestar a su bebé.

Instagram @caromestrovic

"¡Feliz aniversario a la mujer de mi vida! ¡Te amo muchísimo, mi amor, y no puedo esperar por que vivamos esta nueva etapa! ¡Gracias por hacerme padre!", expresó el artista.

Ambas dedicatorias inspiraron a los seguidores de los esposos, quienes dejaron mensajes como "Qué pareja más hermosa"; "Carito, muchas felicidades. Que sigas siendo tan feliz junto a tu esposo y familia"; "¡Qué bonitas fotos y qué enamorados"; "¡Bellos! Que Dios los bendiga y los mantenga unidos siempre".

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