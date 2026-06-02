Así será el velorio de Coke en el capítulo 137 de Reunión de Superados

02 jun. 2026 - 23:25 hrs.

En el avance del capítulo 137 de Reunión de Superados, se llevarán a cabo los velorios de Coke (Diego Muñoz), donde ocurrirán varias cosas.

Precisamente, en un comienzo Ponchi (Amanda Milos) llorará en la memoria de su papá y se refugiará en los brazos del profe Rubén (Claudio Olate), quien la consolará.

Por otra parte, Javiera (Daniela Ramírez) ofrecerá a Manuel (Mario Horton) su ayuda y afirmará que, aunque están distanciados, siempre estará ahí para escucharlo si necesita desahogarse.

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Así se hará el velorio de Coke

Asimismo, Esteban (Jaime Omeñaca) se acercará a Javiera y le dirá que llegará un momento en el que Manuel se desplomará y ella debe estar ahí para él.

Finalmente, Tito (Claudio Castellón), Jaime (Francisco Reyes) y Manuel verán cómo Max (Álvaro Espinoza) llegará hasta el velorio, lo que generará la indignación de los tres.