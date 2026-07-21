Tere le preguntará a Manuel si está involucrado con Ema en el capítulo 164 de Reunión de Superados

21 jul. 2026 - 22:35 hrs.

En el avance del capítulo 164 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) se encontrará con Manuel (Mario Horton) durante una reunión de apoderados y quedará completamente sorprendida con su nuevo look.

Por otro lado, Pili (Paloma Moreno) se acercará a Jaime (Francisco Reyes) para recordarle los planes de matrimonio que alguna vez hicieron juntos.

Aunque mantiene muy presente esa promesa, el empresario se hará el desentendido para no arruinar la sorpresa que prepara para su esposa.

Reunión de Superados / Mega

Tere le preguntará a Manuel si está involucrado con Ema

Además, Tere llevará a Manuel hasta su oficina para preguntarle cómo marcha su vida amorosa.

Aunque él no le dará una respuesta concreta, la profesora lo acusará de estar involucrándose sentimentalmente con Ema (Constanza Mackenna).