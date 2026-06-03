La afección de salud que llevó a Ignacia Antonia al hospital: "Me está destruyendo"

03 jun. 2026 - 12:50 hrs.

"Que no se note que la mastitis me está destruyendo", escribió Ignacia Antonia el martes en una publicación de TikTok, un video donde ejecutaba unos pasos de baile con una gran sonrisa.

La afección de la infuencer empeoró, pues por la noche publicó una serie de historias de Instagram donde se la vio recibir atención en una clínica.

¿Qué es la mastitis que afecta a Ignacia Antonia?

Ignacia Antonia primero compartió una imagen suya acostada sobre un sofá, con un filtro en el rostro que dejaba entrever una expresión seria. "Mastitis 2. Ignacia 0", se lee sobre la postal. Seguidamente mostró un close up del termómetro que marcaba su temperatura elevada a 38.5 grados.

Instagram @ignaciaa_antonia

El malestar de la tiktoker la llevó a buscar ayuda médica, pues finalmente apareció sobre una camilla, vestida con una bata clínica mientras recibía tratamiento por vía intravenosa.

Según la prestigiosa Clínica Mayo, la mastitis es una inflamación y enrojecimiento del tejido mamario, que causa dolor y quemazón en el área, malestar general y sensación de gran cansancio. En algunos casos puede haber una infección subyacente, con fiebre y escalofríos.

Instagram @ignaciaa_antonia

Esta enfermedad suele ocurrirle a las madres cuando están en periodo de lactancia, como en el caso de Ignacia Antonia, quien está criando a su bebé Amelia, de casi seis meses de nacida.

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