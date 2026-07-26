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Elegancia en el gym: El estiloso outfit deportivo de Lisandra Silva para entrenar Instagram @lisandrasilva

Elegancia en el gym: El estiloso outfit deportivo de Lisandra Silva para entrenar

  • Por Morella Rivas

Lisandra Silva se está regalando un tiempo para reconfortarse luego del fallecimiento de su padre en España. La modelo cubana prometió valorar más la vida y seguir adelante, impulsada por el amor a sus hijos Noah y Leiah.

Siguiendo esa línea, a la influencer se le vio "restaurarse" en un spa en compañía de su amiga la modelo Julia Fernandes, y también entrenando en el gimnasio.

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El estiloso outfit de Lisandra Silva en el gym

Lisandra Silva compartió en sus historias un par de videos de sus entrenamientos en el gym. "Trabajando piernas y glúteos", escribió sobre uno de los registros, en el que ejecutaba sentadillas y zancadas con pesas. 

Instagram @lisandrasilva

Más allá de la rutina deportiva, en las imágenes destaca el conjunto mococromático en tono moka que eligió para la ocasión.

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El outfit estaba compuesto por un top de tiros finos y escote recto con pantalones de bota ancha, un diseño bajo la onda athleisure, que combina estilo y comodidad.

Silva completó el look con un jockey en color pastel a juego y zapatillas con tenues detalles plateados. 

Instagram @lisandrasilva 

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