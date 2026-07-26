Elegancia en el gym: El estiloso outfit deportivo de Lisandra Silva para entrenar

26 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Lisandra Silva se está regalando un tiempo para reconfortarse luego del fallecimiento de su padre en España. La modelo cubana prometió valorar más la vida y seguir adelante, impulsada por el amor a sus hijos Noah y Leiah.

Siguiendo esa línea, a la influencer se le vio "restaurarse" en un spa en compañía de su amiga la modelo Julia Fernandes, y también entrenando en el gimnasio.

El estiloso outfit de Lisandra Silva en el gym

Lisandra Silva compartió en sus historias un par de videos de sus entrenamientos en el gym. "Trabajando piernas y glúteos", escribió sobre uno de los registros, en el que ejecutaba sentadillas y zancadas con pesas.

Instagram @lisandrasilva

Más allá de la rutina deportiva, en las imágenes destaca el conjunto mococromático en tono moka que eligió para la ocasión.

El outfit estaba compuesto por un top de tiros finos y escote recto con pantalones de bota ancha, un diseño bajo la onda athleisure, que combina estilo y comodidad.

Silva completó el look con un jockey en color pastel a juego y zapatillas con tenues detalles plateados.

Instagram @lisandrasilva

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