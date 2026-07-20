"Hasta el último aliento": La conmovedora despedida de Lisandra Silva a su padre en España

20 jul. 2026 - 12:30 hrs.

Lisandra Silva publicó en Instagram una conmovedora dedicatoria para su padre, Carlos Silva, quien falleció este sábado a los 77 años en España.

Solo un día atrás, la influencer cubana había publicado varias historias desde la casa de su papá en la localidad catalana Lloret del Mar, donde este tenía un "museo" con fotos de ella en sus inicios como modelo.

Luego dio la triste noticia en un post en el que registró momentos familiares junto a él y unas sentidas palabras.

Mensaje de Lisandra Silva por la muerte de su padre

"Juntos hasta el final. Hasta el último aliento", escribió Lisandra Silva sobre una imagen donde se la ve con sus manos entrelazadas con las de su papá, hospitalizado. Luego publicó un compendio de imágenes de su ser querido junto a ella, sus hijos, y el padre de estos, el bailarín Raúl Peralta.

"Claro que creo en las almas gemelas. Tú eres la mía. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón", expresó en el post.

Instagram @lisandrasilva

"Como gota que regresa al océano vuela alto, hermoso padre (...) Fuiste el hombre más noble, honrado, bondadoso, luchador, incorruptible, honesto, trabajador, caballero, simpático, inteligente, culto, letrado y filósofo", continuó diciendo.

"Fuiste el mejor padre que una hija pudo tener. Tu legado continúa en Noah y Leiah, tus hermosos nietos, y en los hijos de sus hijos. ¡Wakanda Forever!", agregó.

"Elevate, expándete y trasmuta, amado padre. Ya tu experiencia en el mundo físico terminó pero sé que estarás con nosotros acompañándonos desde otro plano para siempre", culminó.

Instagram @lisandrasilva

Posteriormente, Silva dijo en sus historias que su colega y amiga Julia Fernandes viajó para apoyarla y subirle el ánimo en este momento difícil. Ambas modelos vieron juntas el triunfo de España en la final del Mundial de Fútbol.

"Estábamos siguiendo el Mundial", escribió sobre una postal donde se aprecia a su padre en una cama de hospital, observando un partido. "Mi papá estaría feliz", escribió en otra historia.

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