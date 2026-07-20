Felipe Kast confirma que terminó su relación con Pamela Díaz: Habló de una posible reconciliación
El exparlamentario Felipe Kast confirmó el fin de su relación con la figura del espectáculo Pamela Díaz en conversación con José Antonio Neme.
Y es que Kast tiene su propio podcast al que Neme llegó de invitado, y a quien confesó que había terminado hace muy poco con la "Fiera", tomando por sorpresa al conductor de Mucho Gusto.
Enseguida, Neme se deshizo en halagos para Pamela Díaz, a quien calificó como una mujer inteligente, astuta y que ha sabido construir su vida desde la nada misma.
Felipe Kast confirma el fin de su relación con Pamela Díaz
"Tenemos un carácter bien parecido y a mí esa gente me da confianza tenerla cerca", afirmó Neme, e incluso dijo a Kast: "Creo que te perdiste una gran mujer, es lo único que te puedo decir".
De inmediato, Felipe intervino y aseguró: "Yo tengo una discrepancia contigo", agregando que "yo creo que tuve la suerte de estar con una gran mujer. Le tengo mucho respeto, mucho cariño".
"Creo que es una mujer que tiene un cerebro increíble, muy inteligente. Creo que una de las cosas más atractivas de ella es su inteligencia, además de que es buena mamá, buena amiga, es brava", expresó Kast.
Asimismo, ante una posible reconciliación, el parlamentario aseveró que "cuando uno termina, termina", cerrando la puerta a algo más en un futuro próximo.
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