Romántico escape de Cony Capelli con su nuevo pololo: Una tarde en las cascadas del Cajón del Maipo

14 mar. 2026 - 17:00 hrs.

Desde que destapó su romance con Sebastián Daroch durante un idílico viaje a Cancún, Cony Capelli se muestra más feliz que nunca en redes sociales, donde publica algunos de los momentos que vive junto a su nuevo pololo.

En esta ocasión, la bailarina y modelo compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos de una escapada que ambos emprendieron al Cajón del Maipo, a pocos kilómetros de Santiago.

Las románticas postales de Cony Capelli en el Cajón del Maipo

"Para inspirarme", escribió Cony Capelli en la descripción de su publicación, en referencia a la tarde de desconexión y amor que vivió durante su visita a la famosa Cascada de las Ánimas.

Instagram @conycapelli

Ambos compartieron un cariñoso beso en el auto, poco antes de iniciar un trekking que los llevó hasta el panorama. Allí, los pololos se tomaron varias fotos con el hermoso salto de agua de fondo.

Luego del recorrido, Cony y Sebastián aprovecharon la oportunidad de ir a almorzar juntos, pasear a caballo en algunos senderos y maravillarse con los paisajes naturales que integran la zona.

Con estas fotos, Cony Capelli confirmó lo que dijo a La Cuarta sobre esta nueva chance en el amor: "Estoy feliz. Estoy tranquila. Mi corazón está bien cuidado. Estoy contenta".

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