¿Se acabaron los rumores?: Francesco Gazzella comparte tiernas imágenes con Carola Varleta

02 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Este fin de semana, Francesco Gazzella sorprendió al compartir una serie de románticas fotografías junto a la actriz Carola Varleta. Las postales no tardaron en generar múltiples reacciones entre sus seguidores y volvieron a alimentar los rumores sobre una relación entre ambos.

Las especulaciones sobre un posible romance surgieron en agosto del año pasado, cuando distintos programas de espectáculos aseguraron que el periodista y la actriz, compañeros desde 2023 en el programa radial "La Hora del Taco", habían iniciado una relación.

En ese entonces, ambos optaron por tomarse la situación con humor. Durante una emisión del espacio radial, bromearon con las especulaciones, aunque nunca confirmaron ni desmintieron públicamente el vínculo.

Las imágenes que compartió Francesco Gazzella

Este fin de semana, sin embargo, el periodista sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram una serie de tiernas postales junto a Carola Varleta, registros que fueron ampliamente comentados por sus seguidores y que muchos interpretaron como la confirmación de su romance.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francesco Gazzella Contreras (@francesco_gazzella)

"Al fiiiin!!! Jajajaja los felicito mucho!!", "Al fin se supo. Viva el amor", "Hacen muy linda pareja !!!", "Que linda pareja", fueron algunos de los comentarios en el post.

Cabe recordar que anteriormente la actriz mantuvo una relación de diez años con Kabir Engel, hijo del tarotista Pedro Engel, con quien tuvo dos hijos.

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