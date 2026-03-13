Kel Calderón comparte divertido "Fashion Emergency" al que se sometió su pareja en Turquía

13 mar. 2026 - 11:30 hrs.

Kel Calderón compartió un "Fashion Emergency" al que se sometió su pareja, Renzo Tissinetti, en una barbería en Turquía.

El video desató risas entre los usuarios porque Renzo no estaba al tanto de lo que le harían dentro del lugar. Lo que sería un corte de pelo y de barba, además de una sesión de skincare, no fue lo que esperaba.

El barbero se dedicó a hacer un corte muy detallista, donde Kel no entendía por qué hacía tantos retoques en el peinado.

El cambio de imagen de pareja de Kel Calderón

Luego pasó a la sesión de skincare, que venía con depilación facial completa con cera, donde además se incluían las orejas. También le pasaron fuego por la cara, algo que la pareja no se esperaba.

"Lo peor es que si te hacen algo que no queremos que te hagan, tampoco sabría cómo pararlo", dice Kel entre risas, mientras recuestan a Renzo para comenzar a ponerle una mascarilla facial.

La sesión de barbería interminable fue lo que más divirtió a los seguidores de Kel. "Este video me dio años de vida", "Pensé que le iban a prender el cabello como al Pancho Saavedra", comentaron en el video.

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