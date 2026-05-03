Con toques satinados y encaje: Laura de la Fuente muestra su yo más fashionista en evento

03 may. 2026 - 19:00 hrs.

En Chile, el estreno de El Diablo viste a la moda 2 reunió a distintas figuras del entretenimiento, quienes no decepcionaron al vestir sus mejores galas para esta oportunidad, incluyendo a Laura de La Fuente.

La influencer asistió al evento acompañada por su madre, Angélica Castro, y sorprendió al dejar atrás su acostumbrado estilo casual, juvenil y bohemio para alinearse con la estética elegante y fashionista del momento.

La faceta más fashionista de Laura de la Fuente

Como se detalla en las imágenes que compartió en su Instagram, Laura de la Fuente le dio más estructura a su figura al usar un blazer negro de corte recto, prenda que combinó con una blusa blanca de encaje y transparencias.

Instagram @laudelafuentec

Su look lo completó con el toque vanguardista que aportaron unos pantalones negros y satinados de pierna ancha, al igual que botas altas negras y una pequeña cartera roja cruzada en su pecho.

Se trató de una apuesta que contrastó elegantemente con el atuendo de su madre, quien optó por vestir un traje rojo de terciopelo, que dejó a la vista su sujetador de encaje y un cuello estructurado en color negro.

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