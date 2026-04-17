"Elegimos volver a lo esencial": Las postales de Angélica Castro y Laura de la Fuente unidas de forma especial

17 abr. 2026 - 17:30 hrs.

Los seguidores de Angélica Castro conocen el estrecho vínculo de la presentadora de televisión con Laura de la Fuente, la única hija que tuvo con su exesposo, Cristián de la Fuente.

Ambas suelen publicar en redes sociales imágenes de sus momentos juntas, así como inspiradores mensajes llenos de amor y de complicidad.

En esta ocasión sorprendieron con una artística sesión de fotografías, donde aparecen unidas de una manera especial.

Las postales de Angélica Castro y Laura de la Fuente entrelazadas

Angélica Castro y Laura de la Fuente posaron sentadas de espaldas una a la otra sobre una manta en el césped. Ambas vistieron coloridos suéteres tejidos de punto y con sus cabelleras unidas en una trenza común.

Instagram @angelicacastro

"¿Cuántas veces nos quedamos estancados en lo menos importante, regalando tiempo y energía a lo que no lo merece? Hoy elegimos volver a lo esencial. Estas fotos con Lau nacen desde ahí, desde el deseo de unirnos aún más, de entrelazar no solo el pelo, sino también la intención", escribió Castro en su post.

Luego explicó el significado de las imágenes. "La trenza es más que una forma: es unión, es equilibrio, es recordar que cuando alineamos lo que somos, todo cobra sentido", dijo.

"Menos ruido, más verdad. Menos distracción, más conexión. Lo que entrelazas con intención, florece con sentido", concluyó su mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angelica Castro (@angelicacastro_)

Todo sobre Angélica Castro