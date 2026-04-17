"Me da mucha impotencia": Pedro Lladser desmiente a Mariel Aereboe y es apoyado por su hija Josefina

17 abr. 2026 - 13:30 hrs.

La polémica entre Mariel Aereboe y Pedro Lladser parece no tener fin, pero esta vez fue el modelo quien decidió lanzar unas fuertes declaraciones contra su expareja, pero apoyado por una de sus hijas.

Precisamente, todo inició cuando Mariel declaró en redes sociales que Pedro no se estaba haciendo cargo económicamente de las hijas que tienen en común, pero sí para la familia que tiene actualmente con otra pareja.

Como era de esperar, el modelo respondió y Mariel Aereboe concedió una entrevista a LUN donde entregó detalles de su separación, así como los acuerdos económicos que lograron tras su separación legal hace tres años.

La respuesta de Pedro Lladser

Aquella entrevista no cayó bien a Lladser, quien a través de Instagram salió a desmentir punto por punto lo que se dice en aquella publicación del medio chileno.

En primera instancia, Lladser comentó que fue él quien demandó a Mariel por divorcio unilateral y se dictaminó común acuerdo, al mismo tiempo que aseguró que los bienes raíces siempre estuvieron a su nombre, ya que están hipotecados a él.

"Se rehipotecaron y los transferí a una inmobiliaria en la que ambos somos socios. El único bien raíz a nombre de ella y sin hipoteca, no lo quiso poner en la inmobiliaria y se lo quedó hasta el día de hoy", afirmó Pedro.

Enseguida, explicó que los bienes raíces están hipotecados y el valor de los arriendos no cubre el monto de la cuota mensual hipotecaria, por lo que la diferencia y contribuciones son pagadas por él, sin ninguna ayuda de Mariel.

Dicho esto, Pedro agregó que Mariel habla de una compensación económica de 500 mil pesos, pero el monto es más del "doble de ese valor el que recibe mes a mes. Las transacciones mensuales son a una cuenta del Juzgado de Familia del Banco Estado; son la prueba".

Asimismo, Lladser afirmó que su hija Josefina se quedó con él porque el 11 de mayo del 2022 todos volverían a Estados Unidos a iniciar el año escolar, pero Mariel no apareció en el aeropuerto, ya que se quedó con un hombre que conoció hace poco, por lo que la joven no quiso volver a vivir con su madre.

El último punto que toca Pedro es que la empresa que tenía era de su hermana y de él, y al acabar esta, la marca quedó con Mariel.

La publicación fue comentada por Josefina, la hija de 19 años de la pareja, quien dijo: "Mi papá lo único que ha hecho siempre es intentar ayudarnos a mi hermana y a mí. Me da mucha impotencia que se suban cosas y se digan falsedades, cuando la verdad siempre va a quedar entre quienes realmente pasamos por esto".

"Me da pena que lo único que ha sacado la gente de todo esto sea opinar y hablar sin saber. Yo tengo claro todo, y tendré mis opiniones. Amo a mi papá y amo a mi mamá, pero sé que mi papá lo único que ha querido es proteger nuestra privacidad y nuestra felicidad. Te amo, papá", cerró la joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro LLadser Bosco (@pedrolladser)

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