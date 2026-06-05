Melina Noto reveló el difícil momento que vive con su hija: "Hace dos noches que no duerme"
Melina Noto utilizó sus redes sociales para revelar el drama que vive con su pequeña hija Alanna, el cual conmovió a sus seguidores.
Recordemos que en octubre del año pasado, a sus 40 semanas de embarazo, la argentina dio a luz a su retoña, fruto de su amor con Pangal Andrade.
Desde entonces todo ha sido felicidad y también mucho aprendizaje junto al deportista, quien en más de una ocasión le ha sacado canas verdes con arriesgadas maniobras.
Sin embargo, las últimas horas han sido de preocupación por parte de Meli Noto.
El difícil momento que atraviesa Alanna
Así lo reveló en su cuenta de Instagram, donde mencionó que "nos atrasamos en la vacuna de los 6 meses, la dimos antes de ayer".Ir a la siguiente nota
Según contó, "hace dos noches que Alanna prácticamente no duerme. Ella se despierta cada 20 minutos".
Pese a todo esto, en el registro la pequeña aparece con una sonrisa curiosa mirando el celular.
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