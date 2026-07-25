Minimalistas y elegantes: Marcela Vacarezza y Florencia Araneda conquistan Honduras con sus looks playeros

25 jul. 2026 - 21:00 hrs.

Marcela Vacarezza y sus hijos disfrutan de unas merecidas vacaciones en la isla Roatán, ubicada en Honduras. Para Florencia Araneda, esta escapada representa un descanso al clima invernal que reina en Chile actualmente.

Además, en este viaje madre e hija destacaron por demostrar nuevamente ese estilo elegante y minimalista que las define, esta vez adaptado al entorno playero.

Looks playeros de Marcela Vacarezza y Florencia Araneda

Para recorrer la costa caribeña junto a sus hijos, Marcela optó por un bikini negro que usó por debajo de unos shorts blancos de mezclilla con detalles rústicos y una blusa ligera del mismo tono, atada a la cadera. Esta combinación la complementó con un sombrero de paja.

Instagram @marcelavacarezza_

Florencia, por su parte, lució un bikini beige junto a unos shorts holgados de lino blanco que capturaron la escencia veraniega de la ocasión.

De esta manera, madre e hija conquistan las playas de Roatán con un impecable sentido de la moda que nunca pasa desapercibido.

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