"No es lo mío": Este es el tipo de entrenamiento que representa un reto para Florencia Araneda
El proceso para estar en forma no es lineal ni siempre sencillo. Así como a muchos les cuesta adaptarse a ciertos ejercicios, Florencia Araneda también tiene una rutina que le resulta bastante desafiante.
Así lo reveló en sus historias de Instagram, a través de un video que grabó desde el gimnasio. En él, se la puede ver en plena acción, enfrentándose al entrenamiento que más le cuesta.
El reto de Florencia Araneda en el gimnasio
En la secuencia, la hija de Marcela Vacarezza camina con evidente esfuerzo sobre una cinta de correr. De fondo, se escuchó cómo su entrenador la alentaba con un rotundo: “Vamos, dale, máxima intensidad”.
En respuesta, Florencia apretó considerablemente el paso, al mismo tiempo que se sostenía de los apoyabrazos de la máquina.
"Los días de cardio no son lo mío pero igual se cumple", confesó en su registro. Entre paréntesis, agregó: "Sin juzgar, vamos mejorando".
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