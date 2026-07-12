"Si me preguntan ahora...": Ignacia Antonia despeja todas las dudas de si volvería a ser madre

12 jul. 2026 - 13:00 hrs.

El pasado 15 de diciembre, Ignacia Antonia cumplió uno de los sueños de su vida y se convirtió en madre de Amelia Ignacia, quien nació fruto de su relación con el cantante urbano Ak4:20.

Desde ese momento, la vida de la influencer se ha volcado por completo a la crianza de la niña, estando siempre a su lado el intérprete nacional de música urbana, publicando además cada mínimo detalle en redes sociales.

Por esta misma razón, Ignacia decidió abrir una caja de preguntas en sus redes sociales para que las usuarias interactuaran con ella.

¿Querrá ser madre otra vez?

Fue así como una de sus seguidoras preguntó a la influencer lo siguiente: "¿Te gustaría más adelante tener otro hijito?".

A lo que Ignacia publicó una foto de ella con un filtro de ojos grandes y escribió que no estaba segura de dicha respuesta. "No lo sé, si me preguntan ahora, es un rotundo no", afirmó la joven.

De todas formas, aclaró que esta opinión puede cambiar en un futuro: "Quién sabe, quizás en unos años cambio de opinión, o no JAJA", dijo entre risas.

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