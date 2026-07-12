Madre de joven atropellado por Fran Maira rompe el silencio a cuatro meses del choque: "No sé cómo ayudarlo"

12 jul. 2026 - 11:32 hrs.

A mediados de febrero, Fran Maira se vio enfrentada a una situación judicial luego de que atropellara a Mayerson Zapata, joven motorista de 24 años que lleva cuatro meses sin moverse ni hablar.

Por lo mismo, ha sido la familia de Mayerson quien se ha llevado el peso de todo lo que está ocurriendo con el joven, siendo María Zapata, madre del hombre, quien concedió una entrevista al diario Las Últimas Noticias donde habló de lo difícil que ha sido para su familia y las consecuencias para todos.

En concreto, María es una mujer de 41 años, de nacionalidad colombiana, que trabaja como "nana" puertas adentro en Las Condes y en sus tiempos libres cuida a Mayerson.

El complejo escenario de la familia de Mayerson

"Le hicieron la resonancia al cráneo; el médico me dijo que mi hijo se iba a quedar en cama, como vegetal, pero tenemos fe en Dios que el niño se recupere", partió diciendo la acongojada madre al medio citado.

Enseguida, María expresó que el accidente con Fran Maira ha frenado las expectativas y sueños que tenían como familia, además de truncar su propio escenario laboral, ya que está considerando renunciar para dedicarse al cuidado de Mayerson.

Asimismo, existe un gran problema, ya que los médicos anunciaron que a fin de mes darán de alta a Mayerson y les recomendaron mudarse a una casa más accesible para los cuidados que requiere el joven. Sin embargo, la familia no ha encontrado una propiedad acondicionada.

"Es muy duro. Anoche me pude quedar para amanecer con él. De madrugada se despertó y trataba de levantar la cabeza y dio una especie de grito que no se entiende. Lo miré y le pedí que se calmara. Es muy triste verlo así, no sé cómo ayudarlo", aseveró María.

Por otra parte, hay un dolor muy grande en la familia, y es que Mayerson trabajaba para enviar dinero a su pequeño hijo Miguel Ángel de dos años, además de aclarar que sin los ingresos del joven, su familia en Chile difícilmente podrá subsistir.

"La mayor bendición para mí es que pueda volver a decirme mamá, te amo. No importa que no pueda hacer todo lo que podía hacer antes, pero que pueda valerse por sí mismo", cerró.

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