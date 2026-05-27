Fran Maira se sincera y pide perdón al motorista que atropelló: "Nunca fue mi intención hacerle daño"

27 may. 2026 - 12:50 hrs.

Para Fran Maira, el 23 de marzo de 2026 marcó un antes y después en su historia. Ese día la cantante atropelló con su auto al motorista Mayerson Zapata al doblar la esquina en un semáforo cercano a su casa.

"Fue la peor noche de mi vida", declaró la artista en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), donde se sinceró sobre esta delicada experiencia que dejó al repartidor gravemente herido.

La ex chica reality quedó con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional por el cuasidelito de lesiones tras presentarse en tribunales. Luego, desapareció de sus redes sociales.

El accidente que cambió dos vidas

El suceso dejó tan afectada a Fran Maira, que se alejó de su carrera musical y su participación en dos programas de televisión.

Solo se veía con su familia y apenas publicó un par de mensajes para pedir oraciones por el motorista. "Pensé que era mi final como figura pública y que si mi carrera terminaba, no importaba", confesó.

Instagram @franmaira__

"Comencé una terapia con psicólogo, psiquiatra y medicamentos porque pasé un proceso traumático. Estaba entre quedarme encerrada, en cama, con pijama, rezando todo el día por la salud de Mayerson o salir adelante", recordó.

Lo que le diría a Mayerson Zapata

Luego de tres meses Fran Maira volvió a sus redes sociales y retomó su carrera como cantante y modelo. Sin embargo, admite que se le sigue "apretando la guata" cada vez que pasa por la esquina del suceso.

"Me ha cambiado la perspectiva de la vida, mi manera de pensar. La vida te puede cambiar en un minuto porque nadie está libre de un accidente. Yo soy full católica, espiritual, creo en energías y aún estoy buscando el sentido de esto", expresó.

Fran dijo que hasta ahora nunca ha hablado con el motociclista ni ha intentado acercarse. "Tenía muchos deseos de hacerlo, de estar ahí para ayudarlo. Me han recomendado que no lo haga, además que no creo que su familia quiera verme. Por ahora mi papá está en contacto a diario con la familia de él", aclaró.

Por último, la influencer respondió qué le diría a Mayerson si hablara con él: "Que espero que algún día me perdone, lo siento mucho, nunca fue mi intención hacerle daño".

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