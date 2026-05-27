"Mi perfil está abierto": Rebeca Naranjo lanza indirecta tras publicación de nueva pareja de Nano Calderón

27 may. 2026 - 08:30 hrs.

Rebeca Naranjo y Nano Calderón están separados y la nueva pareja de este último publicó un incendiario post al que Naranjo respondió indirectamente en sus redes.

Calderón habría viajado a México con Meily Flandorffer, modelo e influencer colombiana para celebrar su cumpleaños. Pese a que no han confirmado el romance, una fugaz foto de ambos besándose en un ascensor sería la prueba de que están juntos.

En una cuenta secundaria, Flandorffer etiquetó a Nano en un post musicalizado con "Polvo Rosita", del cantante Lenin Ramírez. "Traigo ganas de pegarle un beso a tu boquita, solo dime y me tienes ahorita. Ponte guapa, en 15 llego a tu casa", reza la letra.

Ante la expectación de un posible enfrentamiento virtual, Rebeca Naranjo decidió hacer una historia para todos aquellos que querían polémica.

"Mi perfil está abierto para tu investigación, tu averiguación, tu frustración y tu admiración. Un besito pa las que no me siguen pero andan dándome like", señaló.

Instagram de @rebe_naranjo

Un enfrentamiento previo

A inicios de este mes, Rebeca Naranjo escribió en su cuenta de Instagram un velado mensaje para su ex. "El karma de un mujeriego siempre será quedarse con la que es del pueblo y para el pueblo y para variar, de padrastro".

Cabe recordar que la colombiana es madre y precisamente ante sus dichos, respondió por el mismo medio. "Hay que tener mucho cuidado con las palabras y con la forma en que se juzga a los demás porque la vida da vueltas y muchas veces, aquello que hoy criticas, mañana te toca comprenderlo desde tu propia experiencia".

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