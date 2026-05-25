¿Se reconciliarán en VCTE2? Así fue la intensa historia de amor de Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres

25 may. 2026 - 11:12 hrs.

Recientemente, Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, popularmente conocida como "Guarén" fueron confirmados como participantes de Volverías con tu ex? 2 y esta es su historia de amor.

El ingeniero comercial y la artista visual son la octava pareja que formará parte del nuevo reality de Mega, donde podrían recomponer un amor que está completamente roto y definitivamente alejarse para siempre.

¿Cómo fue la relación amorosa de Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres?

La historia de amor de Nicolás Solabarrieta y Guarén comenzó cuando ambos se conocieron en un reality hace poco más de dos años.

Rápidamente, empezaron a enganchar por las cosas que tenían en común y tan solo unos meses después decidieron empezar una vida juntos en el mismo departamento.

Volverías con tu ex? 2

La relación fue intensa desde un inicio y se extendió por más de un año y medio, pero al poco tiempo empezaron a surgir los celos, la desconfianza y la exposición mediática les pasó la cuenta.

Actitudes como revisión de teléfonos terminó por desatar el quiebre. "Lo bloqueé y nunca más volví a responder ni a saber de su vida. Terminamos en agosto de 2025 y lo bloqueé en octubre. Contacto cero total", aseguró Valentina Torres.

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Sin embargo, el hijo de Fernando Solabarrieta recuerda el término del romance de otra forma: "Me terminó en persona, fue de un momento para otro, muy sorpresivo, chocante, lo pasé muy mal en su momento".

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Tras esta confesión, Guarén expresó cuáles eran las verdaderas razones por las cuales se alejó del exfutbolista: "A veces el amor no es suficiente para mantener una relación, sino la confianza, la lealtad, el compromiso. Yo me proyectaba con él, pero no se cumplieron ciertas cosas que yo pedía en la relación: no me gustan las mentiras ni la falta de compromiso. Hubo promesas rotas, mucha desilusión, porque yo tenía muchas expectativas de lo que podía ser él como persona y la verdad es que sufrí bastante".

Pese a todos los problemas, Nicolás Solabarrieta aún guarda cierto cariño por Valentina Torres, sentimiento que ella no tiene por él: ""Hoy siento indiferencia por él, después de mucha desilusión y decepción llegué a ese sentimiento. El aprendizaje más grande que me entregó Nicolás fue que la contención solamente me la puedo dar yo. ¿Volvería con Nicolás Solabarrieta? No, me lo prometí a mí misma".

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