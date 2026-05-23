Son Estefanía Marquis y Carlos Águila: Conoce la historia de amor de la nueva pareja de Volverías con tu ex? 2

23 may. 2026 - 20:30 hrs.

Tenemos a la séptima pareja confirmada para Volverías con tu ex? 2, se trata de Estefanía Marquis y Carlos Águila.

"Kaos", como es conocido popularmente, es ingeniero civil informático y programador, mientras que ella se hizo conocida al convertirse en Miss Chile en 2017 y luego, su carrera despegó al participar en un popular reality.

Su relación amorosa estuvo marcada por los impulsos y hasta llegaron a casarse, pero al poco tiempo se convirtieron el reales enemigos. Conoce acá su historia de amor.

La historia de amor de Estefanía Marquis y Carlos Águila

Según contaron de forma exclusiva a Mega, ambos se conocieron en una fiesta de Halloween y el flechazo demoró en llegar tan solo unos segundos. "Él vino corriendo hacia mí y nunca más nos separamos, fue un amor a primera vista", confidenció Estefanía Marquis.

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"Le dije: 'No me puedo ir de acá sin saber tu nombre'. Estaba disfrazada de Cleopatra y quedé loco, me engatusó muy bien", agregó Carlos.

El amor fue tan intenso que tan solo un mes después de comenzar su relación decidieron casarse, todo esto en plena pandemia por el Covid-19, expresó el ingeniero: "Me acuerdo de que estábamos de fiesta y le dije: 'Pololear es pa' niños, yo quiero casarme no más, ya estoy cansado de pololear', pero la decisión nace de la impulsividad e inmadurez mía, los dos éramos muy niños".

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Sin embargo, todo se derrumbó cuando se fueron a vivir a la casa de la madre de Estefanía Marquis, pues empezaron las peleas y diferencias sobre el futuro. Él quería que empezaran su vida independiente como pareja, mientras que la familia de ella no confiaba en "Kaos", pues su plan era compartir vivienda con otro amigo más.

Ya con la decisión tomada de divorciarse, la comunicadora tuvo que esperar varios años para que el ingeniero aceptara realizar el trámite legar.

Ahora, ambos están solteros y se reencontrarán en Volverías con tu ex? 2, lugar donde sus sentimientos pueden volver a surgir o bien, terminar aún peor que su separación ¡Muy pronto por Mega!

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