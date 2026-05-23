¿Tropezarán con la misma piedra? Carlos Águila y Estefanía Marquis llegan a Volverías con tu ex? 2

23 may. 2026 - 15:30 hrs.

Volverías con tu ex? 2" presenta a su séptima pareja con una de las historias más intensas de esta temporada. Carlos Águila (29), más conocido como "Kaos", y Estefanía Marquis (27), a quien llaman "la pantera" se suman al reality con una relación marcada por los impulsos y un matrimonio que terminó convertido en una verdadera guerra.

Carlos es ingeniero civil informático y programador, pero en la noche santiaguina es conocido por su personalidad desatada y su fama de conquistador. Estefanía, en tanto, es ex Miss Chile 2017 y recordada participante de "Gran Hermano Chile". Sensual, magnética y difícil de dominar, su apodo "La Pantera" la define perfecto.

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La conexión fue inmediata. "Lo conocí en una fiesta de Halloween con un flechazo instantáneo, él vino corriendo hacia mí y nunca más nos separamos, fue un amor a primera vista", recuerda Estefi.

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Carlos también quedó impactado desde el primer momento: "Le dije: 'No me puedo ir de acá sin saber tu nombre'. Estaba disfrazada de Cleopatra y quedé loco, me engatusó muy bien".

¿Volverá a nacer el amor entre Carlos y Estefanía?

Todo avanzó demasiado rápido. Pololearon apenas un mes y, en plena pandemia, decidieron casarse. "Me acuerdo de que estábamos de fiesta y le dije: 'Pololear es pa' niños, yo quiero casarme no más, ya estoy cansado de pololear’, pero la decisión nace de la impulsividad e inmadurez mía, los dos éramos muy niños", reconoce Carlos.

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Sin embargo, el cuento de hadas duró poco. El matrimonio se quebró tras irse a vivir a la casa de la mamá de Estefanía, donde comenzaron los conflictos, las discusiones y las diferencias sobre el futuro. Carlos quería independizarse, pero la familia de Estefi no veía con buenos ojos sus planes, porque Kaos quería vivir con la pantera y un amigo. Estefanía reconoce que se alejó aún enamorada, pero el término no fue limpio. La separación fue caótica, como el apodo de Carlos. Mientras Estefanía quería divorciarse rápido para cerrar el ciclo, Kaos alargó el proceso durante tres años entre silencios, excusas y fuertes conflictos que dejaron heridas abiertas.

Hoy vuelven a encontrarse solteros, pero con una tensión que sigue intacta. Ambos admiten que la atracción todavía existe y no descartan una segunda oportunidad. Carlos incluso lo dice sin filtro: "Quiero volver a cazar a la pantera", mientras que reflexiona sobre su presente que ya es hora de sentar cabeza: "Ya estoy cansado de pololear. Mido 1,96 y necesito casarme". Estefanía, por su parte, asegura que en esta oportunidad llega "más madura y con mayor manejo de mis emociones", por lo que no quiere entrar directamente a volver con Carlos, "pero no puedo asegurar que no pasará nada", mientras añade que "estando adentro mis emociones pueden ser totalmente distintas a lo que yo pienso ahora".

Ahora la gran pregunta es: ¿La Pantera volverá a caer en las redes de Kaos… o esta vez será ella quien tenga el control?

Volverías con tu ex? 2, pronto por Mega.

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