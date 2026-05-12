Volverías con tu ex? 2 suma provocativa "cabaña de las tentaciones": Así será el formato del reality de Mega

12 may. 2026 - 10:20 hrs.

Mega prepara el regreso de uno de los reality shows más recordados por el público: Volverías con tu ex? 2. Así, el canal traerá una nueva edición del programa que mantendrá la esencia de su exitoso formato, incorporando novedades que prometen mejorar la experiencia para la audiencia.

El programa apostará por un formato conocido, entretenido y fácil de comprender, centrado en una temática universal: las relaciones de pareja y las segundas oportunidades. Una propuesta que identificará a todas las personas que tienen alguna expareja difícil de olvidar y una historia marcada por su pasado amoroso.

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Así será el formato de Volvería con tu ex? 2

En esta nueva versión, el reality reunirá entre 8 y 10 exparejas nacionales e internacionales, combinando rostros conocidos y desconocidos para el público. Las historias estarán marcadas por conflictos reales y quiebres por diversos motivos. "Personalidades posesivas, machismo, celos, infidelidad, diferencia de edad o de orígenes sociales, inmadurez, miedo al compromiso, o directamente porque uno de los dos fue un 'pastel'", explica el productor ejecutivo del reality, Ignacio Corvalán.

De este modo, cada ciclo de eliminación de la competencia contará con distintas etapas en el siguiente orden: en primera instancia, habrá competencias de duplas, donde se definirá a la primera expareja nominada. Al día siguiente, será el turno de las competencias individuales (de hombres o mujeres), donde el o la perdedora quedará en riesgo de abandonar la casa junto a su dupla. En tercer lugar, los participantes se enfrentarán en uno de los momentos favoritos de los programas de encierro: el temido cara a cara.

Finalmente, los nominados se jugarán todo en la prueba de salvación y duelo de eliminación. Todo esto ocurrirá en un entorno que contará con desafíos cada vez más producidos e innovadores en una locación espectacular ubicada en Perú.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Las novedades de Volverías con tu ex? 2

Entre las principales novedades de esta temporada destaca la "Cabaña de las tentaciones", un espacio donde se realizarán las fiestas. Aquí, las exparejas podrán separarse y crear nuevas historias de amor. Además, habrá un espacio donde todo puede pasar, conocido como "a pieza oscura", cuyo contenido solo será conocido por el público y quienes estén en la pieza, agregando drama y misterio.

Uno de los pilares de esta nueva temporada será la conducción. Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez volverán a trabajar juntos y compartir pantalla, con un objetivo muy claro. "Vamos a tratar de no ser meros presentadores en esta ocasión, y eso implica que estemos más involucrados en la historia y en todo, porque esta realidad lo requiere", adelanta Julio César Rodríguez.

"Los protagonistas son estas 10 historias que tocan el amor y desamor, que nos representan en algún momento de nuestra vida a todos. Queremos hacer una animación conectada con los participantes, salir de la presentación clásica y tratar de adentrarnos en las emociones que se vivirán en el reality", añade Tonka Tomicic.

"Volverías con tu ex? 2", pronto por las pantallas de Mega y todas sus plataformas.

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