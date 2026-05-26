Unión Española vs Deportes Recoleta: Cómo ver EN VIVO este partido de la Liga Femenina por Mega 2

26 may. 2026 - 13:40 hrs.

El conglomerado Megamedia continúa fortaleciendo su compromiso con el deporte nacional, ampliando la cobertura del fútbol femenino a través de Mega y Mega 2, para llevar toda la emoción de la competencia a miles de hogares del país.

Este fin de semana, la pasión de la Liga Femenina se toma la pantalla abierta con la transmisión de dos imperdibles encuentros, donde los hinchas podrán acompañar y alentar a sus equipos favoritos en cada jugada.

Uno de los duelos será el enfrentamiento entre Unión Española y Recoleta, mientras que el otro tendrá a Colo Colo frente a Huachipato. Ambos partidos se emitirán en días distintos y a través de las señales de Mega y Mega 2.

¿Cómo ver Unión Española vs. Deportes Recoleta por Mega 2?

El sábado 30 de mayo se disputará el partido entre Unión Española y Deportes Recoleta que será transmitido en vivo a partir de las 15:00 horas por Mega 2. Este encuentro también lo puedes ver por la señal en vivo de Mega.cl.

El encuentro tendrá los relatos y comentarios de nuestros periodistas de Mega Deportes. ¡No te pierdas el fútbol femenino por Mega!

¿Cómo ver Colo Colo vs Huachipato?

Colo Colo vs Huachipato se transmitirá este domingo 31 de mayo desde las 14:30 horas por la señal oficial de Mega.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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