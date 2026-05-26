Sammis Reyes habla sobre su cambio físico tras dejar su carrera deportiva: "Ha sido difícil la transición"

26 may. 2026 - 14:40 hrs.

Ha transcurrido más de un año desde que Sammis Reyes se retiró del deporte profesional. Sin embargo, se mantiene activo con un disciplinado entrenamiento cuyos resultados lo llenan de satisfacción.

El exjugador de la NFL viajó con su pareja Emilia Dides y su hija Mía a México, donde presentó su libro "Elige o Elegirán por ti", en el que expone su método de hábitos para la superación personal.

Desde allí publicó un mensaje para inspirar a sus seguidores a ejercitarse, junto a un par de fotografías que evidencian el desarrollo muscular que ha conseguido con su trabajo en el gimnasio.

La reflexión de Sammis Reyes sobre el entrenamiento

"Este es mi estado físico actual después de 15 meses post carrera deportiva. Estoy trabajando el 90% de mi día y entrenando una décima parte del tiempo que entrenaba cuando estaba jugando y no les voy a mentir, ¡ha sido difícil la transición! Sobre todo la parte mental", escribió inicialmente Sammis Reyes.

"No estoy igual físicamente en comparación a cuando era un profesional del deporte, pero he logrado retener un porcentaje significativo de masa muscular y no he subido arriba del 10% de grasa corporal en ningún momento", destacó.

Instagram @sammisreyes

El también exjugador de baloncesto resaltó que el entrenamiento fomenta una identidad disciplinada y una mente fuerte.

"Con el tiempo te desarrolla una habilidad de empujar un poquito más de lo normal cuando estás cansado. Esa habilidad de tolerar estrés es uno de los grandes diferenciadores de las personas que han logrado algo grande en la vida", expuso.

"El proceso nunca es lineal. Nunca es perfecto. Lo importante es dominar la mente y empujarte a ir al gym. Aunque sea incómodo, aunque estés cansado, aunque no tengas ganas", expresó para instar a sus fans a entrenar.

"Un ladrillo día tras día, a lo largo del tiempo, construye el castillo mental que todos necesitamos para cumplir nuestras metas", concluyó.

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