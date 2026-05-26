"Con el pecho inflado": Yanina Halabi comparte con orgullo el especial logro de su hijo mayor con Pato Laguna

26 may. 2026 - 15:40 hrs.

Yanina Halabi dijo que quedó feliz y orgullosa al ver a Patricio, su hijo mayor con el exmodelo Pato Laguna, cumplir uno de sus sueños.

Al igual que su hermano José Ignacio, de 12 años, el quinceañero es amante del fútbol, deporte que practica con una disciplina y dedicación que lo llevaron a conseguir un importante puesto.

El debut del hijo de Yanina Halabi y Pato Laguna en el Colo Colo

El fin de semana Yanina Halabi expresó en Instagram su alegría al ver el debut de su hijo hijo Patricio Laguna como defensor del equipo Colo Colo Sub 15, que venció al Wanderers con marcador 5-0.

La modelo fitness contó a Las Últimas Noticias (LUN) el camino que recorrió el joven hasta jugar ese primer partido luego de sufrir una seria lesión.

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"Tengo varios amigos futbolistas y todos decían que mis hijos son muy buenos. En todas las escuelas que fueron destacaron y de ahí comenzaron a practicar más. Fueron a varias pruebas en distintos equipos hasta que llegamos a Colo Colo", recordó.

"Fue difícil porque ahí Patricio entrena casi todos los días, almuerza allá y después va al colegio. Lo eligieron porque es súper rápido, alto, por su estructura y es muy deportista”, dijo sobre el adolescente de 1.80 m de estatura.

El joven ingresó a las filas del Colo Colo el pasado mes de septiembre, pero hace dos meses una molestia en sus tendones lo dejó en muletas.

"Siempre ha llegado a los entrenamientos a la hora, nunca faltó y avanzó rápidamente hasta que se lesionó. Como no avisó a tiempo que tenía dolor, eso le jugó una mala pasada", recordó Halabi.

Luego de recuperarse, Patricio se destacó en su primer juego oficial. "Imagínate todo lo que luchó desde septiembre para este momento (...) Fue un gran debut y él estaba feliz. Yo también estaba feliz, con el pecho inflado, y esto es un logro de él. Esto es su sacrificio y su disciplina", resaltó la influencer.

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