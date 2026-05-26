"¿Se rompen vestidos y esconden ropa?": Candidatas a Miss Universo Chile aclaran mito sobre rivalidad

26 may. 2026 - 17:00 hrs.

La tarde de este martes, cinco de las candidatas al Miss Universo Chile 2026 llegaron hasta La Hora de Jugar para hablar sobre algunos mitos.

Fue así como las representantes de Valparaíso, Concón, Huechuraba, La Reina y Rancagua conversaron con Francisco Puelles, quien leyó las preguntas enviadas por el público.

Lo más visto de Miss Universo Chile 1 Ingeniera agroindustrial y amante de la actuación: Conoce a Claudia Arteaga, la Miss Universo Rancagua 2026

¿Amigas o rivales?

"¿Es cierto que la amistad de las misses es solo pantalla y detrás de las cámaras se esconden la ropa, se rompen los vestidos, etc.?", fue una de las preguntas más directas.

Mega

La primera en contestar fue Miss Universo Huechuraba, quien desmintió de lleno el mito, asegurando que las candidatas se apoyan absolutamente en todo. "Se ha generado un ambiente muy genuino entre nosotras. De verdad que nos hemos llevado muy bien, todas tienen algo como que brilla", agregó.

De igual forma, el resto de las candidatas coincidieron con sus palabras, a diferencia de Miss Universo Rancagua que aseguró que en concursos de bellezas internacionales sí ocurre, pero en el actual certamen de Miss Universo Chile "somos todas amigas".

Todo sobre Miss Universo Chile