Ingeniera agroindustrial y amante de la actuación: Conoce a Claudia Arteaga, la Miss Universo Rancagua 2026

03 may. 2026 - 14:27 hrs.

En la búsqueda de las mujeres más bellas del país para el Miss Universo Chile 2026, una nueva comuna escogió a su candidata.

Se trata de Claudia Arteaga, quien se alzó como Miss Universo Rancagua 2026 al superar al resto de las candidatas que se postularon.

¿Quién es Claudia Arteaga, la Miss Universo Rancagua 2026?

La Miss Universo Rancagua 2026 es una mujer de 36 años que llega con una historia marcada por la constancia, la disciplina y la pasión por el arte.

Claudia es ingeniera agroindustrial, modelo y estudiante de actuación; ha brillado en distintas áreas: desde el patinaje artístico hasta la danza clásica y el trabajo frente a cámaras.

Asimismo, se describe como una mujer constante, disciplinada y auténtica, que llegó al certamen con el deseo de seguir creciendo, desafiarse y representar con orgullo a Rancagua, en memoria de su padre.

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