"Tener una red de apoyo es fundamental": El noble gesto de Sammis Reyes y Emilia Dides con Juanfra Matamala

16 abr. 2026 - 10:30 hrs.

Juanfra Matamala no está pasando por un momento favorable y, por lo mismo, el bailarín destacó un gesto especial por parte de Sammis Reyes y Emilia Dides.

Matamala compartió en sus redes sociales que durante los últimos días se sentía un poco bajoneado y así se lo había hecho saber a sus amigos y amigas, entre las que está Dides, quien decidió actuar al respecto.

Recordemos que durante su campaña al Miss Universo Chile y luego al Miss Universo, Matamala se mantuvo al lado de Emilia en todo momento y la acompañó siempre en lo que necesitó.

El gesto de Sammis y Emilia con su amigo

"Estuve un poco bajoneado y ellos organizaron un asado pa' subirme el ánimo. Tener una red de apoyo es fundamental para tus días buenos y no tan buenos", escribió Juanfra.

En esa línea, el bailarín etiquetó a ambos y escribió "familia", haciendo alusión a lo cercanos que son y la importancia de que ellos estén en su círculo cercano, formando un vínculo inquebrantable.

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