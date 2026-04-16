De connotación religiosa: Trini Neira reveló nuevo tatuaje que sumó a su piel

16 abr. 2026 - 11:30 hrs.

Trini Neira volvió a la tinta. La hija de Pamela Díaz es una conocida fan de los tatuajes y cuenta con numerosos diseños sobre piel, a los que decidió sumar uno más alrededor de su tobillo.

En sus historias de Instagram (@trini.neira), la estudiante de diseño grabó al artista Diego Ávalos, quien se especializa en ilustraciones en negro y gris.

En el registro, Ávalos usaba la máquina para marcar las cuentas de un rosario alrededor del tobillo y parte del pie derecho de Neira.

Instagram de @trini.neira

Los tatuajes de Trini Neira

Cual lienzo, Trini Neira ha decidido borrar algunos de sus tatuajes y añadir otros. Ejemplo de ello es un pequeño rayo que tenía dibujado en el dedo y que eliminó gracias a sesiones focalizadas de láser.

Además, en febrero de este año, la joven compartió el proceso de una flor en su hombro izquierdo. El diseño se suma a una manga que tiene en el brazo y que sigue el mismo patrón floral en negro.

Instagram de @trini.neira

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