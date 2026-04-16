Paulo Garcés respalda a Joyce Castiblanco y arremete contra su hermano Óscar: "Nadie se mete con mis hijos"

16 abr. 2026 - 08:30 hrs.

La última polémica del mundo del espectáculo que tomó a todos por sorpresa fue la de Óscar Garcés arremetiendo contra su cuñada Joyce Castiblanco.

Óscar acusó a Castiblanco de alejarlo de sus sobrinos, así como de tener una millonaria deuda con él. Ante esto, la ex chica "Yingo" no se quedó callada y contestó a sus dichos con un comunicado en Instagram.

A raíz de esto, Paulo Garcés, esposo de Joyce y hermano de Óscar, alzó la voz en redes sociales y entregó su opinión de todo lo que está pasando al interior de su familia.

Paulo Garcés aborda la polémica con su hermano Óscar

A través de historias de Instagram, Paulo reposteó la historia de su esposa y escribió: "Mis hijos son lo más sagrado de mi vida, nadie se puede meter con ellos... NADIE".

En esa línea, el arquero nacional afirmó que "los problemas o dificultades se arreglan entre las 4 paredes...", esto en alusión a la difusión del tema que realizó su hermano Óscar en redes sociales.

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"Acá estamos con mi señora y mis hijos, siempre adelante, pase lo que pase. Los amo con mi vida, hijos, y los defenderé siempre", cerró el portero, quien más adelante subió otra historia donde volvió a recalcar que "nuestros hijos son lo mejor de la vida".

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