El accidentado cambio de look de Claudia Conserva a manos de su hermana: "Solo le pedí el mismo color"

15 abr. 2026 - 08:30 hrs.

Claudia Conserva afirmó que a sus 52 años nunca había teñido su cabello, pero quiso cubrir sus canas por primera vez, así que le pidió ayuda a su hermana Fran.

El resultado no fue como lo esperaba la actriz, quien opina que quedó "colorina" y dice que todavía no se acostumbra a su nuevo look.

El accidentado cambio de look de Claudia Conserva

Claudia Conserva contó en un post de Instagram que, aunque su hermana hizo un curso de peluquería, era pésima en el oficio. Sin embargo, de todas formas le pidió teñir sus canas con la condición de conservar su color natural.

"Tengo miedo, porque lo que más le pedí, lo único que le dije, que no quiero el pelo colorín", se le escucha decir en el video que registra el antes y después del procedimiento.

Instagram @clonserva

"Vamos a ver cómo quedó esto. Fran, pero se ve súper rojo, como amarillo, mira. Es un chocolate con naranja", exclamó mientras develaba el resultado. "Mira, yo me veo colorina. (...) Me dejaste colorina", insistía la actriz.

"¡Ayuuuudaaaa! Según Fran, mañana tengo que hacerme un baño de color con un 7.1 y no entiendo de colores de pelo y sus números. Solo le pedí el mismo color natural mío y que la tintura no tuviese amoníaco… ¡Y me dejó colorinaaaaaa! Jajajaj", escribió a sus seguidores.

Instagram @clonserva

Posteriormente, publicó en una de sus historias un breve video donde posa debajo del sol para mostrar mejor su nueva coloración. "Aún no me acostumbro", se lee sobre la imagen.

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