Valentino se robó las miradas: El tierno video de Joaquín Méndez cantando a su pequeño hijo

16 abr. 2026 - 16:00 hrs.

Joaquín Méndez se convirtió en padre hace poco más de dos meses y, desde ese momento, la vida del animador de Mega está compartida y dedicada a su pequeño Valentino.

Méndez y su pareja Mandi Martínez dieron a conocer públicamente que el 13 de febrero nació el primer hijo de su relación, instancia en la que sus seguidores y familiares los felicitaron por este importante acontecimiento.

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De aquel día han pasado varias semanas y ahora Joaquín publicó un tierno video en redes sociales donde se le ve con Valentino compartiendo.

Joaquín Méndez y su hijo en tierno video

A través de historias de Instagram, Joaquín subió un video en el que decía que "llevo 20 minutos solo con Valentino...", y se puede escuchar al animador de Mega cantar.

Y es que Joaquín estaba cantando a su hijo "Santo es el Señor", un tema litúrgico católico que es utilizado en ciertas ceremonias y de adoración.

Gracias a este registro, quien se robó todas las miradas fue Valentino, ya que parecía disfrutar bastante de la canción que estaba entonando su padre e intentaba comunicarse con él, llenando de ternura a los seguidores del animador.

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