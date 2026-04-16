Valentino se robó las miradas: El tierno video de Joaquín Méndez cantando a su pequeño hijo
Joaquín Méndez se convirtió en padre hace poco más de dos meses y, desde ese momento, la vida del animador de Mega está compartida y dedicada a su pequeño Valentino.
Méndez y su pareja Mandi Martínez dieron a conocer públicamente que el 13 de febrero nació el primer hijo de su relación, instancia en la que sus seguidores y familiares los felicitaron por este importante acontecimiento.
De aquel día han pasado varias semanas y ahora Joaquín publicó un tierno video en redes sociales donde se le ve con Valentino compartiendo.
Joaquín Méndez y su hijo en tierno video
A través de historias de Instagram, Joaquín subió un video en el que decía que "llevo 20 minutos solo con Valentino...", y se puede escuchar al animador de Mega cantar.
Y es que Joaquín estaba cantando a su hijo "Santo es el Señor", un tema litúrgico católico que es utilizado en ciertas ceremonias y de adoración.
Gracias a este registro, quien se robó todas las miradas fue Valentino, ya que parecía disfrutar bastante de la canción que estaba entonando su padre e intentaba comunicarse con él, llenando de ternura a los seguidores del animador.