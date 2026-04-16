El plan de Claudia Conserva para dejar de ser "colorina" tras cambio de look no deseado

16 abr. 2026 - 09:30 hrs.

Claudia Conserva "entró en crisis" tras ver canas en su pelo y decidió teñirse su cabello, pero esto no salió como ella esperaba y, en vez de rubia, terminó "colorina" debido a la intervención de su hermana Fran.

A raíz de esto, Claudia comenzó a elaborar una serie de planes para arreglar ella misma la situación, ya que no quería la intervención de barberos o peluqueros, a quienes valora su trabajo, pero le parece un gasto de tiempo.

Por lo mismo, grabó un video en una visita a su dentista donde conversó con la Dra. Rannveig "Ranny" Grimsdóttir sobre posibles soluciones.

El plan de Claudia Conserva para su cabello

"Con el pelo oscuro te ves más dura de rasgos, pero más joven", afirmó Claudia a su odontóloga, quien de todas formas le aseguraba que se veía muy bien, pero la animadora volvía a recalcar que ella se quería ver como Samantha de "Sex and the City".

Y es que la Dra. Ranny tiene el color de cabello que ella quiere, cercano a un rubio platinado, por lo que el plan de Claudia es decolorarse el pelo para llegar a esos tonos.

Enseguida le llegaron varios comentarios de que no era necesario realizar esto, ya que ese tono cobrizo cercano al "colorín" le queda muy bien a su rostro y cejas.

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