Desde un helicóptero en Miami: La espectacular propuesta de pololeo a la ex chica reality Antonia Casanova

15 abr. 2026 - 17:10 hrs.

Antonia Casanova dejó por un momento su contenido sobre moda, belleza y estilo de vida para anunciar el inicio de una nueva relación romántica.

La influencer y ex chica reality publicó un video de la propuesta de pololeo que recibió desde un helicóptero en Miami, Estados Unidos.

La impresionante propuesta a Antonia Casanova en Miami

Antonia es conocida desde hace años por sus publicaciones en redes sociales y luego por su incursión en el reality show "Gran Hermano". En 2025 se coronó como Miss Santiago y participó en el Miss Universo Chile.

Instagram @antoniacasanovan

Ahora, cuando falta poco para su cumpleaños 25, la joven comienza una nueva etapa en su vida íntima, como puede apreciarse en su más reciente post de Instagram. "Ahora estoy pololeando con mi mejor amigo", se lee en su publicación.

"Dije que sí, pero no solo a la vista", escribió sobre lás imágenes en las que se la ve abordar un pequeño helicóptero blanco y sonreír mientras sobrevuela la ciuda estadounidense.

La ex reina de belleza no reveló el rostro ni el nombre de su nuevo pololo, solo sus pies, pero sí dejó ver la dos notas que le entregó: "¿Quieres ser mi novia?" y "te amo infinito", expresó su galán.

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