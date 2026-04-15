"Si no te va a amar así, sigue soltera": El consejo de Carla Jara por audio viral de astronauta de Artemis II

15 abr. 2026 - 18:00 hrs.

Carla Jara realizó una llamativa publicación en redes sociales con la que buscó dar un consejo a las mujeres, pero ocupando una situación de la vida real que ocurrió hace muy poco.

Y es que hace unos días todos los ojos del mundo estuvieron puestos en la misión espacial Artemis II, a bordo de la nave Orión, y que contaba con la tripulación de Reid Wiseman, Jeremy Hansen, Christina Koch y Victor Glover, siendo este último quien dejó una frase para la eternidad.

Glover envió un mensaje a su pareja desde el espacio que decía: "Hola, cariño, te amo desde la Luna", audio que rápidamente se viralizó en redes sociales, dando muestra del romanticismo del astronauta que orbitó el satélite natural junto a sus compañeros.

El consejo de Carla Jara a las mujeres

"Amiga, tú sufriendo por un hombre que no responde WhatsApp, mientras que hay otros que aman desde la Luna", dijo Jara, y puso el audio de Glover enviando el romántico mensaje a su pareja.

En esa línea, aseguró que "si no te van a amar así, mejor sigue soltera", dejando una recomendación clara a las mujeres para que no se conformen con lo mínimo que se puede esperar.

De inmediato, esta publicación alcanzó una gran repercusión entre sus seguidoras, muchas de ellas contando la experiencia que tuvieron con sus propias parejas, quienes imitaron al astronauta.

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