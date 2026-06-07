"El peor error de nuestra carrera": Zúmbale Primo se arrepiente de show en campaña de Presidente Kast

07 jun. 2026 - 19:30 hrs.

Alex Muñoz, uno de los líderes de la popular banda Zúmbale Primo, rompió el silencio sobre una de las mayores controversias de la agrupación: participar en el cierre de la campaña presidencial de José Antonio Kast.

El evento, desarrollado en noviembre de 2025 en el Movistar Arena, contó con la banda de ranchera, lo cual generó diversas opiniones.

El arrepentimiento de Zúmbale Primo

En diálogo con Biobío, Muñoz reconoció públicamente que haber participado en el evento fue una equivocación que todavía lamentan como agrupación.

Instagram @grupo_zumbale_primo

"Pucha, la cag.... No tuvimos que haber tocado ahí", confesó, asegurando que no dimensionaron el impacto que tendría estar presente en un acto político.

Según relató, la agrupación entendió la presentación como un show más. "No nos pegamos el cacho. Dijimos, 'hay que ir a tocar allá'. Vamos, tocamos y nos vamos", indicó.

"Yo creo que hay tres mil hectáreas de diferencia entre apoyar y trabajar, porque si nosotros hubiésemos ido a apoyar, no le cobramos y vamos gratis", precisó.

¿Volverían a tocar en una campaña?

Consultados sobre la posibilidad de aceptar una invitación de estas características, el músico fue sincero: "No, lo hemos conversado por supuesto, y no, nunca más en la vida. Si fue el peor error de nuestra carrera haber tomado esa decisión".

"Nosotros no queríamos tocar este tema en ningún medio, pero también era sano que la gente supiera nuestra parte", añadió.

El integrante de Zúmbale Primo explicó que varios músicos de la banda desconocían detalles del contrato, puesto que todo fue manejado por su representante.

"Nosotros andábamos en la gira Teletón y sabíamos que teníamos que ir a tocar allá (al cierre de campaña) y de repente empiezan los mensajes en las redes sociales. Ahí nos cayó recién la teja de que la cagamos. Pero ahí, cuando ya estaba todo hecho y había contratos firmados por parte de nuestro representante", aseguró.

"Para nosotros siempre fue un evento más. Pero terminó siendo lapidario", cerró.

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