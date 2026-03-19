El tierno saludo de cumpleaños de Carla Jara a su hijo con video del recuerdo: "Cómo te explico que..."

19 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Hace 12 años la vida de Carla Jara cambió para siempre. Su hijo Mariano llegó a este mundo, fruto de su terminada relación con el periodista Francisco Kaminski.

Alcanzada la primera docena de edad del niño, la animadora de televisión le ofreció un tierno saludo de cumpleaños. Jara anexó un video del recuerdo, donde se ve al ahora preadolescente en sus años más tiernos.

El video que compartió Carla Jara por el cumpleaños de su hijo

Carla Jara compartió un reel de Instagram dividido en dos partes: en la primera, se observa a Mariano tocando la batería, muy emocionado y contento con lo que hace. Este segmento inicial viene acompañado de un texto: “Me encanta verte crecer, pero cómo te explico que…”.

Instagram: @carlajaracadiz

Inmediatamente entra la segunda parte del video, donde se ve a su retoño en la etapa más temprana de su infancia haciendo exactamente la misma actividad, pero con menos técnica (propio de su corta edad). Allí se lee: "No se me olvida".

La transición coincide con la música de fondo, la canción "Que Te Quería" de la banda española La Quinta Estación, donde dice: "Que hoy te veo y, aunque lo intente, no se me olvida”.

"Ya son 12 años, mi príncipe. ¡Te amo con locura! Feliz cumple, Marianito de mi corazón, ¡que se cumplan todos tus sueños! ¡Eres el niño más maravilloso que pisa este planeta!", se lee en el texto de la publicación.

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