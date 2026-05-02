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Así fue el show de Fernando Godoy en el Circo Timoteo como "Antonella, la única"

  • Por Matías Rivera

En el décimo capítulo de Acceso a lo Nuestro, Fernando Godoy viajó hasta Concepción para conocer a los hombres que forman parte del show de transformismo en el Circo Timoteo. 

Y es que este popular circo es uno de los más queridos y reconocidos en nuestro país, siendo rupturista en un tiempo donde la diversidad sexual era mirada como algo incriminatorio. 

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Es por esto mismo que Fernando quiso aprender de quienes llevan años en este oficio, saber de su historia e incursionar en este mundo. 

Fernando Godoy
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Esta es "Antonella, la única"

Fernando, aprovechando su veta actoral, se comprometió a realizar un personaje para una función del Circo Timoteo, y fue así como nació Antonella. 

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Antonella es una rubia platinada que no deja a nadie indiferente, devora el escenario y reúne todo lo que aprendió durante esta visita a este patrimonio de la cultura nacional. 

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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