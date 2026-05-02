Así fue el show de Fernando Godoy en el Circo Timoteo como "Antonella, la única"
En el décimo capítulo de Acceso a lo Nuestro, Fernando Godoy viajó hasta Concepción para conocer a los hombres que forman parte del show de transformismo en el Circo Timoteo.
Y es que este popular circo es uno de los más queridos y reconocidos en nuestro país, siendo rupturista en un tiempo donde la diversidad sexual era mirada como algo incriminatorio.
Es por esto mismo que Fernando quiso aprender de quienes llevan años en este oficio, saber de su historia e incursionar en este mundo.
Esta es "Antonella, la única"
Fernando, aprovechando su veta actoral, se comprometió a realizar un personaje para una función del Circo Timoteo, y fue así como nació Antonella.
Antonella es una rubia platinada que no deja a nadie indiferente, devora el escenario y reúne todo lo que aprendió durante esta visita a este patrimonio de la cultura nacional.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
Leer más de