Así fue el show de Fernando Godoy en el Circo Timoteo como "Antonella, la única"

02 may. 2026 - 17:55 hrs.

En el décimo capítulo de Acceso a lo Nuestro, Fernando Godoy viajó hasta Concepción para conocer a los hombres que forman parte del show de transformismo en el Circo Timoteo.

Y es que este popular circo es uno de los más queridos y reconocidos en nuestro país, siendo rupturista en un tiempo donde la diversidad sexual era mirada como algo incriminatorio.

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Es por esto mismo que Fernando quiso aprender de quienes llevan años en este oficio, saber de su historia e incursionar en este mundo.

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Esta es "Antonella, la única"

Fernando, aprovechando su veta actoral, se comprometió a realizar un personaje para una función del Circo Timoteo, y fue así como nació Antonella.

Antonella es una rubia platinada que no deja a nadie indiferente, devora el escenario y reúne todo lo que aprendió durante esta visita a este patrimonio de la cultura nacional.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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